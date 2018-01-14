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10:57, 14 января 2018 2 317
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Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с мая

Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с мая

Минтруд России подготовил законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Текст размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По словам Владимира Путина, МРОТ планировали поднять с 1 января 2019 года, но глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил ускорить принятие этого решения, передает «РИА Новости».

С 1 мая МРОТ установят в размере 11 тысяч 163 рублей в месяц.

Отмечается, что предлагаемая сумма минимального размера оплаты труда составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года.

На данный момент МРОТ составляет 9 тысяч 489 рублей.


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