Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с мая

Минтруд России подготовил законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Текст размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
По словам Владимира Путина, МРОТ планировали поднять с 1 января 2019 года, но глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил ускорить принятие этого решения, передает «
С 1 мая МРОТ установят в размере 11 тысяч 163 рублей в месяц.
Отмечается, что предлагаемая сумма минимального размера оплаты труда составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года.
На данный момент МРОТ составляет 9 тысяч 489 рублей.