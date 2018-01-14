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13:39, 14 января 2018 564
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МЧС предупредило рязанцев об опасности обморожений

МЧС предупредило рязанцев об опасности обморожений

Региональное ГУ МЧС дало рязанцам советы, как избежать обморожений. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

В периоды холодов рязанцам рекомендовали воздержаться от дальних поездок и прогулок, детей посоветовали оставлять дома.

Также ведомство рассказало о правилах безопасности при морозе:

  • «Если вы на улице: не стойте на одном месте, двигайтесь. По возможности укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов;
  • Не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идёт повышенная теплоотдача. По статистике более 90% случаев обморожения приходится на лиц находящихся в тяжелом алкогольном опьянении;
  • Не курите на морозе, курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми;
  • Не гуляйте на голодный желудок;
  • Одевайтесь неплотно слоями „как капуста“ — между свитером и майкой и между курткой и свитером обязательно должны быть прослойки воздуха. Не носите зимой тесную или влажную обувь;
  • Не носите при морозе более -30 серьги, кольца и пирсинг. Во-первых, металл остывает быстрее тела. Во-вторых, украшения затрудняют нормальную циркуляцию крови;
  • За несколько минут до выхода на улицу можно воспользоваться специальными кремами для лица и рук;
  • Следите за лицами товарищей — если уши приятеля поменяли цвет, принимайте меры. После прогулки, обязательно посмотритесь в зеркало. Помните, что повторное обморожение имеет обычно гораздо более сильный эффект;
  • Замерзшие руки отогревайте не похлопыванием, а под мышками. Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене и последующей потере конечности».

Отмечается, что если мороз застал вас в дороге, нужно подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну и ждать помощи в автомобиле.

«Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если помощи пока нет, а вы недалеко от населенного пункта, лучше дойти до него пешком. При потере ориентации, передвигаясь при сильном морозе пешком, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели и морозов», — говорится в сообщении.

Также ведомство рассказало о первой помощи:

  • «Уйти с холода. На морозе растирать и греть пораженные участки тела бесполезно и опасно;
  • На пораженную поверхность наложить теплоизоляционную повязку, например, такую: слой марли, толстый слой ваты, снова слой марли, а сверху клеенку или прорезиненную ткань, обернуть шерстяной тканью;
  • Обмороженную руку или ногу можно согреть в ванне, постепенно повышая температуру воды с 20 до 40 градусов и в течении 40 минут слегка массируя конечность;
  • Выпить теплый и сладкий чай.
  • Необходимо отслеживать общее состояние и место обморожения в течение суток. Если появились симптомы обморожения, срочно обратитесь к врачу».

В опасной для жизни и здоровья ситуации необходимо сообщить о местонахождении сотрудникам экстренных служб, добавили в сообщении.


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