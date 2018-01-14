МЧС предупредило рязанцев об опасности обморожений

Региональное ГУ МЧС дало рязанцам советы, как избежать обморожений. Сообщение опубликовала
В периоды холодов рязанцам рекомендовали воздержаться от дальних поездок и прогулок, детей посоветовали оставлять дома.
Также ведомство рассказало о правилах безопасности при морозе:
- «Если вы на улице: не стойте на одном месте, двигайтесь. По возможности укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов;
- Не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идёт повышенная теплоотдача. По статистике более 90% случаев обморожения приходится на лиц находящихся в тяжелом алкогольном опьянении;
- Не курите на морозе, курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми;
- Не гуляйте на голодный желудок;
- Одевайтесь неплотно слоями „как капуста“ — между свитером и майкой и между курткой и свитером обязательно должны быть прослойки воздуха. Не носите зимой тесную или влажную обувь;
- Не носите при морозе более -30 серьги, кольца и пирсинг. Во-первых, металл остывает быстрее тела. Во-вторых, украшения затрудняют нормальную циркуляцию крови;
- За несколько минут до выхода на улицу можно воспользоваться специальными кремами для лица и рук;
- Следите за лицами товарищей — если уши приятеля поменяли цвет, принимайте меры. После прогулки, обязательно посмотритесь в зеркало. Помните, что повторное обморожение имеет обычно гораздо более сильный эффект;
- Замерзшие руки отогревайте не похлопыванием, а под мышками. Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене и последующей потере конечности».
Отмечается, что если мороз застал вас в дороге, нужно подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну и ждать помощи в автомобиле.
«Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если помощи пока нет, а вы недалеко от населенного пункта, лучше дойти до него пешком. При потере ориентации, передвигаясь при сильном морозе пешком, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели и морозов», — говорится в сообщении.
Также ведомство рассказало о первой помощи:
- «Уйти с холода. На морозе растирать и греть пораженные участки тела бесполезно и опасно;
- На пораженную поверхность наложить теплоизоляционную повязку, например, такую: слой марли, толстый слой ваты, снова слой марли, а сверху клеенку или прорезиненную ткань, обернуть шерстяной тканью;
- Обмороженную руку или ногу можно согреть в ванне, постепенно повышая температуру воды с 20 до 40 градусов и в течении 40 минут слегка массируя конечность;
- Выпить теплый и сладкий чай.
- Необходимо отслеживать общее состояние и место обморожения в течение суток. Если появились симптомы обморожения, срочно обратитесь к врачу».
В опасной для жизни и здоровья ситуации необходимо сообщить о местонахождении сотрудникам экстренных служб, добавили в сообщении.