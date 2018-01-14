Любимов вместе с супругой оставили подписи за выдвижение Путина в президенты

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с супругой оставили подписи за выдвижение Владимира Путина в президенты. Об этом глава региона рассказал на своей
«Приятно, что в единый день сбора подписей здесь очень много людей, много тех, кто хочет поставить подпись за В. Путина. Моя семья тоже отдала свои подписи. Это наша гражданская позиция», — говорится в сообщении.
Напомним, действующий президент России Владимир Путин собирается участвовать в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца. Для участия в голосовании ему необходимо собрать 300 тысяч подписей, при этом в одном регионе можно собрать не более 7,5 тысяч подписей.