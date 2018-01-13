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14:02, 13 января 2018 3 805
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Загоревшимся на Затинной улице автомобилем оказался «Мерседес». Фото

Загоревшимся на Затинной улице автомобилем оказался «Мерседес». Фото

В результате пожара на улице Затинной пострадал легковой автомобиль марки Mercedes. Фото с места происшествия опубликовал паблик RZN_LIFE l РЯЗАНЬ.

Судя по фото, у машины выгорел моторный отсек.

Напомним, пожар произошел в ночь на субботу, 13 января. В результате никто не пострадал.


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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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