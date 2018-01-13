В России начнут маркировать сигареты

В понедельник, 15 января, в России стартует добровольный эксперимент по маркировке сигарет. Участие в нем могут принять производители, оптовики и магазины, а с 1 июля и импортеры табачной продукции, передает «
Предполагается, что пилотный проект позволит проверить подлинность товара, а также поможет с противодействием ввоза в страну контрафакта.
«У легальных производителей сигарет может вырасти доля рынка, а у государства — собираемость налогов. По итогам эксперимента определят целесообразность перехода на обязательную маркировку сигарет», — отметили в сообщении.
В ходе действия эксперимента пачки и блоки промаркируют двухмерным штрих-кодом, который содержит наименование марки сигарет, дату, место и время ее производства, что поможет подтвердить подлинность товара.
Покупатели тоже смогут отсканировать код при помощи бесплатного мобильного приложения. Если данные не будут соответствовать реальному положению вещей, потребители могут направить соответствующее уведомление.
Табачные компании сошлись во мнении, что из-за новой технологии ценам на товар не грозит большой рост, возможно, что это вообще никак не повлияет на них.
Эксперимент пройдет до конца 2018 года.