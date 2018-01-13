В Клепиковском районе установили указатели с информацией о местных достопримечательностях

В Клепиковском районе установили дорожные указатели c информацией о местных достопримечательностях, сообщило издательство «
Всего на дорогах района появилось 23 указателя. Их сделали на средства областного и местного бюджетов.
«Навигация даст возможность без труда находить объекты туристического показа, — считает начальник отдела культуры и туризма администрации района Станислава Строилов — Также сейчас разрабатывается подробная туристическая карта района с обозначением объектов туристической инфраструктуры».
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