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8:53, 13 января 2018 1 607
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Рязанский депутат Госдумы предложил обязать призывников самим приходить за повестками в военкомат 2

Рязанский депутат Госдумы предложил обязать призывников самим приходить за повестками в военкомат

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Рязанский депутат Госдумы Андрей Красов предложил обязать призывников самим приходить за повестками в военкомат. Неявку предлагается считать уклонением от военной службы, пишет «Коммерсант».

«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, но не получившие повестки в период окончившегося призыва на военную службу, обязаны самостоятельно явиться в комиссариат для получения под расписку повестки не позднее дня начала очередного призыва», — говорится в законопроекте.

Неявку в военкомат за повесткой приравняют к уклонению от военной службы, что является уголовным преступлением (статья 328 УК РФ).

Кроме того, в законопроекте предлагается ввести новый механизм получения повесток: заказным письмом, которое могут получить не только призывники, но и совершеннолетние члены их семей или лица, «уполномоченные представлять их интересы в отношениях с призывными комиссиями».

Впрочем, правительство РФ в своем заключении предлагает исключить положения о возможности получения повесток не самими гражданами, подлежащими призыву на военную службу.

Неявку в военкомат за повесткой приравняют к уклонению от военной службы

Граждан, получивших повестки по почте после указанных в них дат явки, обяжут в течение трех рабочих дней самостоятельно прийти в комиссариат за новой повесткой. А если повестка не была доставлена до окончания призыва на военную службу, то за ней нужно прийти «не позднее дня начала очередного призыва».

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время при отсутствии расписки «привлечь гражданина к административной или уголовной ответственности за неявку практически невозможно», чем и «пользуются недобросовестные граждане»: на 1 января 2017 года около 170 тысяч человек, подлежащих призыву.


© RZN.info

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