Рязанцам предложили помочь сделать родной город лучше

В пятницу, 12 января, в Рязани стартовал муниципальный этап отбора местных инициатив, который продлится до 29 января. Об этом сообщили на
Целью программы является повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территорий муниципалитета, внедрение проектов местного значения с участием населения.
В 2017 году победил проект «Вишневый сад». В рамках ее реализации на территории парка на улице Песоченской установили детскую площадку, комплекс уличных тренажеров, символическое кованое вишневое дерево. Все этапы местной инициативы, начиная с ее разработки, реализации, контроля и софинансирования, были связаны с активным участием жителей.
Заинтересованных жителей попросили обращаться в проектный офис по телефонам: 95-69-15, 95-69-16.