Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома»

Строительный холдинг VELLCOM group предложил недвижимость в современном жилом доме класса Бизнес+, расположенном в географическом центре Рязани. «Дом на Ленкома» разместится на пересечении улиц Ленинского Комсомола и 2-ой Линии, «в тихом месте с низким трафиком легковых машин и отсутствием транзита грузового транспорта», сообщили в пресс-службе застройщика.
Индивидуальный проект «VELLCOM дом на Ленкома» создало собственное архитектурное бюро компании в сотрудничестве с чешской студией дизайна Cuboid Architekti. Он учитывает минимализм архитектурного облика и функциональность.
«Для удобства жителей в доме предусмотрен подземный паркинг, закрытая охраняемая территория с круглосуточным видеонаблюдением, объекты социально-инфраструктурного характера, например, гастроном, аптека, магазин хозяйственных товаров, медицинский центр. На придомовой территории сделан акцент на озеленение декоративно-культурными растениями и игровые площадки из экологичных материалов. В пешей доступности от жилого комплекса находится главный парк города — Центральный парк культуры и отдыха и несколько фитнес-клубов», — рассказали в холдинге.
Дом спроектирован по опыту передовых инженерных решений и мировых экостандартов
Специалисты также отметили, что дом спроектирован по опыту передовых инженерных решений и мировых экостандартов. Покупателям представили 29 свободных планировок квартир различной площади: от компактных однокомнатных площадью от 42 кв м до четырехкомнатного пентхауса в 215 квадратных метров с собственной террасой. Площади двухкомнатных квартир находятся в диапазоне от 60 квадратных метров до 85 квадратных метров, трехкомнатных — от 105 до 124 квадратных метров.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: vellcom.ru, по телефону отдела продаж: 300-707, а также обсудить индивидуальные условия приобретения в офисе по адресу: ул. 2-я Линия, дом 9 (вход со стороны ул. Татарской).