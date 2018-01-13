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10:21, 13 января 2018 1 089

Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома»

Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома»

Строительный холдинг VELLCOM group предложил недвижимость в современном жилом доме класса Бизнес+, расположенном в географическом центре Рязани. «Дом на Ленкома» разместится на пересечении улиц Ленинского Комсомола и 2-ой Линии, «в тихом месте с низким трафиком легковых машин и отсутствием транзита грузового транспорта», сообщили в пресс-службе застройщика.

Индивидуальный проект «VELLCOM дом на Ленкома» создало собственное архитектурное бюро компании в сотрудничестве с чешской студией дизайна Cuboid Architekti. Он учитывает минимализм архитектурного облика и функциональность.

«Для удобства жителей в доме предусмотрен подземный паркинг, закрытая охраняемая территория с круглосуточным видеонаблюдением, объекты социально-инфраструктурного характера, например, гастроном, аптека, магазин хозяйственных товаров, медицинский центр. На придомовой территории сделан акцент на озеленение декоративно-культурными растениями и игровые площадки из экологичных материалов. В пешей доступности от жилого комплекса находится главный парк города — Центральный парк культуры и отдыха и несколько фитнес-клубов», — рассказали в холдинге.

Дом спроектирован по опыту передовых инженерных решений и мировых экостандартов

Специалисты также отметили, что дом спроектирован по опыту передовых инженерных решений и мировых экостандартов. Покупателям представили 29 свободных планировок квартир различной площади: от компактных однокомнатных площадью от 42 кв м до четырехкомнатного пентхауса в 215 квадратных метров с собственной террасой. Площади двухкомнатных квартир находятся в диапазоне от 60 квадратных метров до 85 квадратных метров, трехкомнатных — от 105 до 124 квадратных метров.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: vellcom.ru, по телефону отдела продаж: 300-707, а также обсудить индивидуальные условия приобретения в офисе по адресу: ул. 2-я Линия, дом 9 (вход со стороны ул. Татарской).


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Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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