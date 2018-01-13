KFC откроется в Рязани в 2018 году. Об этом RZN.info рассказали в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что при реализации проекта по реконструкции площади Ленина, в Рязани
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KFC откроется в Рязани в 2018 году. Об этом RZN.info рассказали в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что при реализации проекта по реконструкции площади Ленина, в Рязани
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В самый разгар новогодних каникул в парк-отеле «Фестиваль» состоялась социальная елка для детей из многодетных семей и детей, которые находятся под опекой.