ЦИК завершил прием документов от претендентов на пост президента России

Центральная избирательная комиссия прием документов от претендентов на пост президента России. Всего о своем желании принять участие в выборах заявили 70 человек, сообщил
«С 18 декабря 2017 года по 12 января 2018 года в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность Президента Российской Федерации, от 70 субъектов выдвижения: от 24 политических партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении», — говорится в сообщении.
Теперь тем, кто подал документы о выдвижении, предстоит процедура регистрации. При этом на данный момент зарегистрированы два кандидата, выдвинутые парламентскими партиями: Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ.