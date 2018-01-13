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9:51, 13 января 2018 537
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ЦИК завершил прием документов от претендентов на пост президента России

ЦИК завершил прием документов от претендентов на пост президента России

Фото: Pixabay.com

Центральная избирательная комиссия прием документов от претендентов на пост президента России. Всего о своем желании принять участие в выборах заявили 70 человек, сообщил сайт ЦИК.

«С 18 декабря 2017 года по 12 января 2018 года в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность Президента Российской Федерации, от 70 субъектов выдвижения: от 24 политических партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении», — говорится в сообщении.

Теперь тем, кто подал документы о выдвижении, предстоит процедура регистрации. При этом на данный момент зарегистрированы два кандидата, выдвинутые парламентскими партиями: Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ.


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