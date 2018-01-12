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11:50, 12 января 2018 871

За 2017 год Рязаньэнерго взыскало с неплательщиков свыше 20 млн рублей

За 2017 год Рязаньэнерго взыскало с неплательщиков свыше 20 млн рублей

В течение 2017 года специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» вели системную работу по укреплению платежной дисциплины потребителей за переданную электроэнергию и взысканию просроченной дебиторской задолженности.

«Благодаря совместным усилиям юристов, представителей службы безопасности и блока реализации услуг в течение года филиал „Рязаньэнерго“ ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ взыскал с должников денежные средства в размере 20,1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе компании.

По данным на 1 января 2018 года, суммарная просроченная дебиторская задолженность крупных потребителей перед филиалом «Рязаньэнерго» за услуги по передаче электрической энергии составила около 45,5 млн рублей.

Среди неплательщиков, обязанных по решению суда погасить долги, ООО «Имтер» (773 629 рублей), ООО «Усадьба Велье» (80 120 рублей), ОАО «Бройлер Рязани» (649 230 рублей), Фонд «Центр поддержки предпринимательства бизнес-инкубатор Рязанского муниципального района» (400 тыс рублей).

«Филиал „Рязаньэнерго“ напомнил потребителям, имеющим задолженность за электроэнергию, что недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон сетевой компании, что негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок и напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. В связи с этим энергетики настоятельно рекомендуют всем потребителям погасить долги в кратчайшие сроки», — добавили в компании.


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