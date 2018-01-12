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18:14, 12 января 2018 1 419
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Вице-губернатор Греков получил госнаграду «за работу на благо региона» 1

Вице-губернатор Греков получил госнаграду «за работу на благо региона»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Вице-губернатор Игорь Греков получил почетную грамоту Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Награждение состоялось в пятницу, 12 января.

Губернатор Николай Любимов вручил Грекову грамоту за большой вклад за реализацию социально-экономической поляризации и активную общественную политическую деятельность. «Это высокая оценка его работы на благо региона, преданности отечеству, готовности всегда отстаивать интересы родины и безвозмездно помогать людям», — отметил глава региона.

В этот день Любимов также вручил знаки «В память 80-летия Рязанской области» сотрудникам МВД России по Рязанской области. «Они образцово выполняли обязанности, всегда были примером для коллег. Они не понаслышке знают, что такое долг, дисциплина и порядок», — подчеркнул губернатор. Он поблагодарил журналистов за хорошую работу и пожелал им «новых творческих находок, интересных проектов и профессионального роста».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

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