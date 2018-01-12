В субботу в Рязани пройдет народное гулянье

В субботу, 13 января, в Рязани пройдет народное гулянье. Об этом сообщили в пресс-службе
На улице Почтовой гостей праздника встретят анимационные интерактивные площадки, ярмарки и ростовые куклы. На сцене выступят фольклорные коллективы города.
Праздник «Старый Новый год на Почтовой» начнется в 16:00.
Как отметил и.о. главы администрации Сергей Карабасов, «новогодние каникулы закончились, но в эти выходные дни у рязанцев будет возможность вновь окунуться в атмосферу праздников. Это отнюдь не последнее событие, которое соберет нас на Почтовой».
По его словам, администрация планирует и дальше использовать эту площадку для проведения различных городских гуляний и фестивалей.