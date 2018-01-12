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10:15, 12 января 2018 958
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В субботу в Рязани пройдет народное гулянье

В субботу в Рязани пройдет народное гулянье

В субботу, 13 января, в Рязани пройдет народное гулянье. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На улице Почтовой гостей праздника встретят анимационные интерактивные площадки, ярмарки и ростовые куклы. На сцене выступят фольклорные коллективы города.

Праздник «Старый Новый год на Почтовой» начнется в 16:00.

Как отметил и.о. главы администрации Сергей Карабасов, «новогодние каникулы закончились, но в эти выходные дни у рязанцев будет возможность вновь окунуться в атмосферу праздников. Это отнюдь не последнее событие, которое соберет нас на Почтовой».

По его словам, администрация планирует и дальше использовать эту площадку для проведения различных городских гуляний и фестивалей.


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