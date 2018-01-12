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12:42, 12 января 2018 2 100
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В Рязанской области оправдали обвиненную в мошенничестве женщину

В Рязанской области оправдали обвиненную в мошенничестве женщину

В Рязанской области оправдали обвиненную в мошенничестве женщину. Об этом сообщила пресс-служба Кораблинского районного суда.

Обвинение настаивало, что директор фирмы фиктивно устроила на работу свою родственницу. Ее взяли на должность экономиста, которой не было в штатном расписании. С октября по декабрь 2012 года сотруднику выплатили 38 567 рублей в качестве зарплаты. Против директора возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Руководство фирмы, признанной потерпевшей стороной заявило, что материальных и других претензий к подсудимой не имеет, причиненный материальный ущерб она погасила полностью. В фирме считают, что сумма ущерба является для хозяйства незначительной.

Подсудимая свою вину не признала, пояснив, что устроила свою родственницу с разрешения учредителя и платила ей деньги за выполненную работу на дому, поскольку последняя находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком.

В итоге суд встал на сторону обвиняемой, ее оправдали в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Решение пока не вступило в законную силу, стороны могут оспорить его.


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