В Рязани ищут очевидцев сентябрьской аварии у НИТИ. Об этом сообщили на сайте регионального
2 сентября в 13:50 напротив дома №6 на проезде Яблочкова 56-летний рязанец, управляя автомобилем «Мазда СХ-5» столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением 24-летнего рязанца. От удара автомобиль «Мазда» столкнулся с автомобилем ЗИЛ под управлением 44-летнего водителя.
Напомним, в результате ДТП
Всех, кому известна информация об аварии, попросили обращаться по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет 212 или по телефону: 29-95-88.