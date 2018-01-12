Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:02, 12 января 2018 1 168
 0    0

В Рязани ищут очевидцев сентябрьской аварии у НИТИ

В Рязани ищут очевидцев сентябрьской аварии у НИТИ

В Рязани ищут очевидцев сентябрьской аварии у НИТИ. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

2 сентября в 13:50 напротив дома №6 на проезде Яблочкова 56-летний рязанец, управляя автомобилем «Мазда СХ-5» столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением 24-летнего рязанца. От удара автомобиль «Мазда» столкнулся с автомобилем ЗИЛ под управлением 44-летнего водителя.

Напомним, в результате ДТП пострадал 24-летний водитель «четырнадцатой».

Всех, кому известна информация об аварии, попросили обращаться по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет 212 или по телефону: 29-95-88.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:14, 12 января 2018
Россияне смогут жаловаться на качество товаров и услуг через МФЦ
12:42, 12 января 2018
В Рязанской области оправдали обвиненную в мошенничестве женщину
12:20, 12 января 2018
Рязаньэнерго стало лауреатом конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования
12:17, 12 января 2018
Антиутопия Оруэлла возглавила десятку самых продаваемых книг 2017 года
12:03, 12 января 2018
KFC, новый светофор и фонтаны. Площадь Ленина начнут реконструировать в 2018 году 7
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:11, 6 января 2018 25 056
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
20:49, 10 января 2018 25 071
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 25
11:53, 8 января 2018 23 409
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
11:26, 2 января 2018 21 938
В 2018 году в России ожидается аномальный март 3
17:55, 4 января 2018 20 033
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум