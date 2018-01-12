В Омске в жилом доме взорвался газ

В жилом доме Омкса взорвался газ. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и последовавшего пожара, передает
«Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)", — сообщили агентству в следственном комитете.
Инцидент произошел в пятницу, 12 января, в 17:20 в пятиэтажном жилом доме на улице 5-я Кордная. Взорвался бытовой газ, затем возникло возгорание. В результате пострадали восемь человек, в том числе четверо детей.
На месте происшествия работают следователи. Проводится осмотр места происшествия и допросы очевидцев для выяснения обстоятельств. Отмечается, что будут назначены судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью людей.
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