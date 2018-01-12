Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:16, 12 января 2018 602
 0    0

В Омске в жилом доме взорвался газ

В Омске в жилом доме взорвался газ

В жилом доме Омкса взорвался газ. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и последовавшего пожара, передает ТАСС.

«Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)", — сообщили агентству в следственном комитете.

Инцидент произошел в пятницу, 12 января, в 17:20 в пятиэтажном жилом доме на улице 5-я Кордная. Взорвался бытовой газ, затем возникло возгорание. В результате пострадали восемь человек, в том числе четверо детей.

На месте происшествия работают следователи. Проводится осмотр места происшествия и допросы очевидцев для выяснения обстоятельств. Отмечается, что будут назначены судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью людей.

Фото и видео «12 Канал Омск»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
21:16, 12 января 2018
В Омске в жилом доме взорвался газ
18:00, 12 января 2018
В мэрии рассказали о причинах конфликта в школе №43 2
17:34, 12 января 2018
Рязанские полицейские ищут пострадавших от лжегазовщиц пенсионеров
13:58, 12 января 2018
Сотрудники посольства Узбекистана выехали в Рязанскую область из-за гибели четырех своих граждан
13:01, 12 января 2018
Полиция заинтересовалась конфликтом женщины-пешехода и водителя в центре Рязани 5
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:49, 10 января 2018 27 135
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 26
20:11, 6 января 2018 25 347
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
11:53, 8 января 2018 23 486
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
11:26, 2 января 2018 22 465
В 2018 году в России ожидается аномальный март 3
17:55, 4 января 2018 20 147
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум