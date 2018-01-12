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14:35, 12 января 2018 3 072
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В ночь на пятницу на уборку рязанских улиц вышли почти 60 единиц техники

В ночь на пятницу на уборку рязанских улиц вышли почти 60 единиц техники

Фото: Администрация Рязани

В ночь на пятницу на уборку рязанских улиц вышли почти 60 единиц техники. Об этом сообщил сайт мэрии.

«В ночь с 11 на 12 декабря в работах по уборке снега с улиц Ленина, Соборной, Полонского, Радищева, Николодворянской, Свободы, Новослободской, площадей Ленина и Соборной были задействованы 58 единиц техники и более 100 работников», — говорится в сообщении.

В частности, на уборку вышли девять самосвалов, четыре погрузчика, три грейдера, четыре снегопогрузчика. Проезжую часть посыпали пескосоляной смесью 25 пескоразбрасывателей.

Отмечается, что всего с начала сезона убрали более 23,5 тысяч кубометров снега.


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