В ночь на пятницу на уборку рязанских улиц вышли почти 60 единиц техники. Об этом сообщил
«В ночь с 11 на 12 декабря в работах по уборке снега с улиц Ленина, Соборной, Полонского, Радищева, Николодворянской, Свободы, Новослободской, площадей Ленина и Соборной были задействованы 58 единиц техники и более 100 работников», — говорится в сообщении.
В частности, на уборку вышли девять самосвалов, четыре погрузчика, три грейдера, четыре снегопогрузчика. Проезжую часть посыпали пескосоляной смесью 25 пескоразбрасывателей.
Отмечается, что всего с начала сезона убрали более 23,5 тысяч кубометров снега.