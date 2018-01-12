В больнице №11 обнаружили некачественное молоко. Об этом сообщили на
В рамках мониторинга качества пищевой продукции в больнице взяли на пробу молоко с массовой долей жира 2,3%, производства рыбновского молочного завода.
В результате проверки обнаружена фальсификация питьевого пастеризованного молока жирами немолочного происхождения.
В отношении ООО «Рыбновский молочный завод» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.
Кроме того, указанный производитель неоднократно привлекался за изготовление и выпуск фальсификата.