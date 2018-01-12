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16:52, 12 января 2018 970
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В больнице №11 обнаружили некачественное молоко 1

В больнице №11 обнаружили некачественное молоко

В больнице №11 обнаружили некачественное молоко. Об этом сообщили на сайте Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В рамках мониторинга качества пищевой продукции в больнице взяли на пробу молоко с массовой долей жира 2,3%, производства рыбновского молочного завода.

В результате проверки обнаружена фальсификация питьевого пастеризованного молока жирами немолочного происхождения.

В отношении ООО «Рыбновский молочный завод» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.

Кроме того, указанный производитель неоднократно привлекался за изготовление и выпуск фальсификата.


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