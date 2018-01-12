Старый газон со «Спартака» отдали на спортплощадки в Рязанской области. Об этом RZN.info сообщили в ДЮСШ «Олимпиец».
Газон, который
Отметим, что старый газон долгое время хранился около стадиона.
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Старый газон со «Спартака» отдали на спортплощадки в Рязанской области. Об этом RZN.info сообщили в ДЮСШ «Олимпиец».
Газон, который
Отметим, что старый газон долгое время хранился около стадиона.
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