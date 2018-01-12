В пятницу, 12 января, сотрудников рязанской прокуратуры поздравили с профессиональным праздником. Лучшим сотрудникам вручили награды на торжественном собрании, посвященном 296-летию ведомства.
От имени депутатов гордумы к коллективу прокуратуры обратился Владислав Фролов. «Российская прокуратура прошла долгий путь становления, и сегодня она способствует развитию правового государства, проведению реформ, укреплению стабильности в обществе. От всей души желаю всем сотрудникам ведомства крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия в семьях. Пусть в нашем государстве всегда царит закон и порядок!» — пожелал глава города.
На сегодняшний день рязанская прокуратура включает в себя аппарат прокуратуры области, три межрайонных прокуратуры, 26 прокуратур районов, одну специализированную. В региональных органах работают 386 человек. С 2015 года прокуратуру области возглавляет Олег Черныш.