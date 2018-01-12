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9:06, 12 января 2018 1 324
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Синоптики предупредили о высоком давлении в пятницу

Синоптики предупредили о высоком давлении в пятницу

Синоптики предупредили о высоком давлении в пятницу, 12 января. В Москве атмосферное давление превысит норму до 765 мм ртутного столба и продолжит расти, сообщили на сайте погодного центра «Фобос».

Такое давление на 20 мм превышает положенного по климату. «Ощущение, как будто человек опускается в шахту глубиной 210-220 метров», — отметили в сообщении.

Синоптики отметили, что такое давление «может вызвать головные боли, боли в области сердца, повышение артериального давления и привести к снижению работоспособности».


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