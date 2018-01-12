Рязанские единороссы предоставят площадку для сбора подписей в поддержку Путина

В воскресенье, 14 января, пройдет единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента России. Об этом заявил секретарь генсовета «
«На прошедшем в декабре съезде „Единой России“ было принято решение о всесторонней поддержке нашего кандидата Владимира Путина. Хочу отметить, что непосредственно сбором подписей партия не занимается. Этим занимаются штабы кандидата и волонтеры. Но и партийцы, и обычные граждане задают вопросы, когда и куда можно прийти, чтобы поддержать самовыдвижение Владимира Путина, — отметил Андрей Турчак. — Для того, чтобы сбор подписей прошел максимально организованно и удобно для наших граждан, „Единая Россия“ приняла решение предоставить организаторам помещения общественных приемных партии».
В Рязанской области сбор подписей пройдет в региональной общественной приемной партии по адресу: улица Горького, дом №49-а.
«Члены и сторонники партии могут прийти в региональную общественную приемную партии 14 января с 10 до 17 часов и поставить свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина. При себе необходимо иметь паспорт гражданина России и быть зарегистрированным на территории Рязанской области», — отметил лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин.