Рязанские полицейские ищут пострадавших от лжегазовщиц пенсионеров

Рязанские полицейские ищут пенсионеров, пострадавших от лже-газовщиков. Об этом сообщила пресс-служба
Две женщины, 55 и 20 лет, подозреваются в
В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).
«Полицейские предполагают, что от деятельности злоумышленниц могли пострадать и другие пожилые люди Рязанской области. Предлагаем внимательно рассмотреть фотографии женщин и видеофрагмент беседы с одной из них», — говорится в сообщении.
Всех, кто пострадал от действий этих женщин, просят обращаться в полицию по телефонам: