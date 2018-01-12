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17:34, 12 января 2018 1 343
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Рязанские полицейские ищут пострадавших от лжегазовщиц пенсионеров

Рязанские полицейские ищут пострадавших от лжегазовщиц пенсионеров

Рязанские полицейские ищут пенсионеров, пострадавших от лже-газовщиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Две женщины, 55 и 20 лет, подозреваются в хищении 107 тысяч рублей у 79-летнего пенсионера в селе Заокское. Пока одна из злоумышлениц отвлекла мужчину, представившись сотрудницей газовой службы, другая украла деньги.

В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

«Полицейские предполагают, что от деятельности злоумышленниц могли пострадать и другие пожилые люди Рязанской области. Предлагаем внимательно рассмотреть фотографии женщин и видеофрагмент беседы с одной из них», — говорится в сообщении.

Всех, кто пострадал от действий этих женщин, просят обращаться в полицию по телефонам: 8 (4912) 28-90-02 или 02.


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