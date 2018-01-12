Рязанцев пригласили на зимний фестиваль ГТО

Во второй половине января в Рязанской области начнется зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили на
Фестиваль пройдет в три этапа: муниципальный, зональный и региональный. Поучаствовать в нем смогут жители области всех возрастов. Спортивные мероприятия состоятся во всех муниципальных образованиях региона, а финальный этап — в марте в Сасове.
«В целом мероприятия Всероссийского комплекса ГТО активно реализуются на территории региона с 2014 года. В общей сложности к настоящему времени 7 533 рязанца выполнили нормативы ГТО на знаки отличия, из них золотых удостоены 3 089 человек», — говорится в сообщении.
Фото gto.ru