Рязанцев опросят о «первоочередных» объектах благоустройства

Рязанцев опросят для определения перечня пространств, которые подлежат «первоочередному благоустройству «в 2018 году. Об этом сообщил
С 16 января по 9 февраля этого года в 12 крупных торговых центрах Рязани будут принимать предложения жителей города. Там организуют специальные места для сбора.
«Мы хотим максимально привлечь людей к участию в проекте. Выбрать ту или иную городскую территорию которая будет благоустраиваться можно в любом из двенадцати торговых центров, независимо от места жительства», — подчеркнул он. Лидеры выбора рязанцев — по три от каждого района — в марте 2018 года вынесут на общественное рейтинговое голосование. Горожане смогут оставить предложения по адресам:
- ТРЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, дом № 70 корпус 1;
- ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5а;
- ТК «Полетаевский», улица Гагарина, дом №164;
- ТЦ «Квартал», улица Станкозаводская, дом №31;
- ТРЦ М5 Молл, Московское шоссе, дом №65а;
- ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21;
- ТЦ «Европа», ул. Советской Армии, дом №9а;
- ТЦ «Европа», улица Новоселов, дом №62;
- Гипермаркет «Зельгрос», Восточная окружная дорога, строение 15;
- ТЦ «Атрон Сити», улица Ленина, дом №21;
- ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11;
- ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15а.