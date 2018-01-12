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20:33, 12 января 2018 976
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Рязанцев опросят о «первоочередных» объектах благоустройства 2

Рязанцев опросят о «первоочередных» объектах благоустройства

Рязанцев опросят для определения перечня пространств, которые подлежат «первоочередному благоустройству «в 2018 году. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 16 января по 9 февраля этого года в 12 крупных торговых центрах Рязани будут принимать предложения жителей города. Там организуют специальные места для сбора.

«Мы хотим максимально привлечь людей к участию в проекте. Выбрать ту или иную городскую территорию которая будет благоустраиваться можно в любом из двенадцати торговых центров, независимо от места жительства», — подчеркнул он. Лидеры выбора рязанцев — по три от каждого района — в марте 2018 года вынесут на общественное рейтинговое голосование. Горожане смогут оставить предложения по адресам:

  • ТРЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, дом № 70 корпус 1;
  • ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5а;
  • ТК «Полетаевский», улица Гагарина, дом №164;
  • ТЦ «Квартал», улица Станкозаводская, дом №31;
  • ТРЦ М5 Молл, Московское шоссе, дом №65а;
  • ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21;
  • ТЦ «Европа», ул. Советской Армии, дом №9а;
  • ТЦ «Европа», улица Новоселов, дом №62;
  • Гипермаркет «Зельгрос», Восточная окружная дорога, строение 15;
  • ТЦ «Атрон Сити», улица Ленина, дом №21;
  • ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11;
  • ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15а.

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