Рязаньэнерго стало лауреатом конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» наградили дипломом лауреата смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области в 2017 году.
Предприятие отметили в номинации «Социальное партнерство: шефы профессиональная образовательная организация». Награду директору предприятия Михаилу Подлягину вручил губернатор Рязанской области Николай Любимов. В ходе конкурса правительство региона определило предприятия, организации и предпринимателей, наиболее активно оказывающих помощь городским и сельским школам, детским садам, ссузам.
«"Рязаньэнерго» на протяжении нескольких лет сотрудничает со Скопинским электротехническим колледжем. В 2016 году филиал заключил с ним соглашение, согласно которому предприятие стало базовым для этого образовательного учреждения. Тесное сотрудничество с колледжем ведется по вопросам повышения квалификации, профпереподготовки и обучения персонала в соответствии с потребностями рязанской энергосистемы. Кроме того, студенты колледжа имеют возможность прохождения практики в организации и работы в летнее время в студенческих отрядах «Рязаньэнерго» на объектах энергосистемы"", — рассказали в компании.
В пресс-службе также добавили, что благодаря системной и планомерной работе по обучению персонала, в том числе на базе Скопинского электротехнического колледжа, филиал «Рязаньэнерго» готов к решению любых задач, возникающих в повседневной деятельности, а также при ликвидации аварийных ситуаций.