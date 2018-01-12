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12:20, 12 января 2018 402

Рязаньэнерго стало лауреатом конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования

Рязаньэнерго стало лауреатом конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» наградили дипломом лауреата смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области в 2017 году.

Предприятие отметили в номинации «Социальное партнерство: шефы профессиональная образовательная организация». Награду директору предприятия Михаилу Подлягину вручил губернатор Рязанской области Николай Любимов. В ходе конкурса правительство региона определило предприятия, организации и предпринимателей, наиболее активно оказывающих помощь городским и сельским школам, детским садам, ссузам.

«"Рязаньэнерго» на протяжении нескольких лет сотрудничает со Скопинским электротехническим колледжем. В 2016 году филиал заключил с ним соглашение, согласно которому предприятие стало базовым для этого образовательного учреждения. Тесное сотрудничество с колледжем ведется по вопросам повышения квалификации, профпереподготовки и обучения персонала в соответствии с потребностями рязанской энергосистемы. Кроме того, студенты колледжа имеют возможность прохождения практики в организации и работы в летнее время в студенческих отрядах «Рязаньэнерго» на объектах энергосистемы"", — рассказали в компании.

В пресс-службе также добавили, что благодаря системной и планомерной работе по обучению персонала, в том числе на базе Скопинского электротехнического колледжа, филиал «Рязаньэнерго» готов к решению любых задач, возникающих в повседневной деятельности, а также при ликвидации аварийных ситуаций.


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Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

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