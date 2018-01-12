По дороге в Рязанскую область пропал 57-летний москвич

В Рязанской области ищут 57-летнего Алексея Мартынова из Москвы. Об этом сообщили в группе «
Известно, что 11 декабря 2017 года мужчина выехал из Москвы в Рязань. С тех пор достоверной информации о его местонахождении нет.
Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы светлые, глаза голубые.
Одежда: красный удлиненный пуховик, серые джинсы, черные ботинки, черная вязаная шапка.
С собой: черная с зеленым спортивная сумка. Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.