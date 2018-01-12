На улице Совхозной за мусорными баками скопились отходы из частных домов

В Рязани на улице Совхозной вокруг мусорных контейнеров скопился мусор с частных домов. Жители улицы рассказали, что баки чистят регулярно, но не убирают близлежащую территорию.
«Мусор из срубленных деревьев из близлежащих палисадников, как свезли осенью так они и остались, — рассказали очевидцы — Здесь со школы постоянно ходят наши дети и эта куча портит вид улицы».
При этом в ближайшей местности от дома №24 больше скоплений мусора не оказалось. В префектуре Советского района ответили, что вопрос о благоустройстве улицы и вывозе мусора рассматривается в администрации города.