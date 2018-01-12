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10:31, 12 января 2018 991
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Минздрав рассмотрит идею о размещении «отрезвляющих» картинок на бутылках с алкоголем

Минздрав рассмотрит идею о размещении «отрезвляющих» картинок на бутылках с алкоголем

Минздрав рассмотрит идею о размещении «отрезвляющих» картинок на бутылках с алкоголем. Предложение поступило от общественников проекта «Трезвая Россия», передает «RT».

Картинки могут изображать внутренние органы, пораженные в результате чрезмерного употребления спиртного, подобно тому, как это делают на пачках сигарет.

По словам руководителя проекта Султана Хамзаева, в настоящее время на этикетках содержится лишь надпись мелким шрифтом «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Если добавить к ней изображение, то это, по мнению общественника, заставит людей задуматься перед покупкой.

С идеей согласились не все. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что вместо картинок следует размещать ссылки на уголовный и административный кодексы.

«Например, если на бутылках писать, что за вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя полагается уголовная ответственность (статья 151 УК РФ), то будет более эффективно. Когда родители начинают пить при ребенке, это можно рассматривать как упомянутое вовлечение. Такие выдержки хотя бы напомнят взрослым, что детей нужно от этого ограждать», — объяснил Шапкин.


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