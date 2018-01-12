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10:28, 12 января 2018 354
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Любимов пожелал работниками прокуратуры реализации всех планов на благо Рязанской области

Любимов пожелал работниками прокуратуры реализации всех планов на благо Рязанской области

Поздравление Николая Любимова с днем работника прокуратуры России опубликовали на сайте регионального правительства.

Глава региона отметил, что взаимодействие правительства Рязанской области и прокуратуры приносит «позитивные» результаты. Это касается работы по противодействию коррупции, борьбы с правонарушениями в экономике, защиты конституционных прав граждан, контроля за законностью трудовых отношений, решения экологических проблем.

«Сотрудники регионального ведомства достойно выполняют поставленные задачи, свой служебный долг. Рязанцы и в дальнейшем рассчитывают на профессионализм прокурорских работников, их ответственность, преданность своему делу», — отметил Любимов в сообщении.

Губернатор пожелал работникам и ветеранам органов прокуратуры крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов на благо Рязанской области.


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