Любимов пожелал работниками прокуратуры реализации всех планов на благо Рязанской области

Поздравление Николая Любимова с днем работника прокуратуры России опубликовали на
Глава региона отметил, что взаимодействие правительства Рязанской области и прокуратуры приносит «позитивные» результаты. Это касается работы по противодействию коррупции, борьбы с правонарушениями в экономике, защиты конституционных прав граждан, контроля за законностью трудовых отношений, решения экологических проблем.
«Сотрудники регионального ведомства достойно выполняют поставленные задачи, свой служебный долг. Рязанцы и в дальнейшем рассчитывают на профессионализм прокурорских работников, их ответственность, преданность своему делу», — отметил Любимов в сообщении.
Губернатор пожелал работникам и ветеранам органов прокуратуры крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов на благо Рязанской области.