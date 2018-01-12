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11:04, 12 января 2018 1 232
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Из-за прорыва трубы на улице Грибоедова изменились маршруты общественного транспорта

Из-за прорыва трубы на улице Грибоедова изменились маршруты общественного транспорта

Из-за прорыва трубы на улице Грибоедова, который произошел утром 12 января, изменились маршруты общественного транспорта. Об этом RZN.info сообщили в горадминистрации.

Автобус №23, маршрутки №65, 66, 99 и троллейбус №3 от пересечения улицы Ленина с улицей Свободы будут следовать в прямом и обратном направлении до площади Театральной, далее по улице Есенина до пересечения с улицей Грибоедова, далее по своим маршрутам;

Троллейбус №10 будет следовать до площади Свободы.

Напомним, аварию на теплотрассе планируют устранить к 13 января.


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