Из-за прорыва трубы на улице Грибоедова изменились маршруты общественного транспорта

Из-за прорыва трубы на улице Грибоедова, который произошел утром 12 января, изменились маршруты общественного транспорта. Об этом RZN.info сообщили в горадминистрации.
Автобус №23, маршрутки №65, 66, 99 и троллейбус №3 от пересечения улицы Ленина с улицей Свободы будут следовать в прямом и обратном направлении до площади Театральной, далее по улице Есенина до пересечения с улицей Грибоедова, далее по своим маршрутам;
Троллейбус №10 будет следовать до площади Свободы.
Напомним, аварию на теплотрассе