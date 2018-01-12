Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:45, 12 января 2018 1 197
 0    0

Из мастерской старожиловского предприятия украли аккумуляторы

Из мастерской старожиловского предприятия украли аккумуляторы

Из мастерской старожиловского сельхозпредприятия ночью украли шесть аккумуляторов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что злоумышленники подъехали к забору, за которым была стена мастерских, на легковом автомобиле. Проникнув на территорию предприятия, двое мужчин разбили окно и залезли внутрь. Взломщики нашли шесть аккумуляторов, которые вынесли через ворота, взломав дверь изнутри.

Исследовав место преступления, правоохранители установили, что к краже причастен 24-летний местный житель, а также его 22-летний знакомый.

Подозреваемых задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:16, 12 января 2018
Цифры, факты, парадоксы. Тест об истории празднования Нового года в Рязани
18:27, 12 января 2018
Сотрудников рязанской прокуратуры поздравили с профессиональным праздником
17:47, 12 января 2018
Старый газон со «Спартака» отдали на спортплощадки в Рязанской области
16:17, 12 января 2018
По дороге в Рязанскую область пропал 57-летний москвич
16:15, 12 января 2018
В Рязани открылся самый большой городской каток. Фоторепортаж
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:49, 10 января 2018 26 967
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 26
20:11, 6 января 2018 25 293
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
11:53, 8 января 2018 23 482
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
11:26, 2 января 2018 22 408
В 2018 году в России ожидается аномальный март 3
17:55, 4 января 2018 20 137
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум