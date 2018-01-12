Из мастерской старожиловского предприятия украли аккумуляторы

Из мастерской старожиловского сельхозпредприятия ночью украли шесть аккумуляторов. Об этом сообщили в
Оперативники выяснили, что злоумышленники подъехали к забору, за которым была стена мастерских, на легковом автомобиле. Проникнув на территорию предприятия, двое мужчин разбили окно и залезли внутрь. Взломщики нашли шесть аккумуляторов, которые вынесли через ворота, взломав дверь изнутри.
Исследовав место преступления, правоохранители установили, что к краже причастен 24-летний местный житель, а также его 22-летний знакомый.
Подозреваемых задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.