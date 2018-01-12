Цифры, факты, парадоксы. Тест об истории празднования Нового года в Рязани

Предвкушение новогодних праздников и сам процесс их встречи — прекрасный источник ярких впечатлений и повод эмоциональных воспоминаний. Это утверждение справедливо не только для нынешнего поколения горожан, но и для рязанцев, отмечавших знаковую дату 50,70 и даже 100 с лишним лет назад.
Подготовка к празднованию Нового года и более важного для жителей дореволюционной губернской Рязани Рождества имела свои особенности, сильно отличавшиеся от современных реалий.
Но насколько рязанцы дня сегодняшнего знакомы с этими традициями и малоизвестными фактами из новогодней истории родного города?
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