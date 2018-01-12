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15:40, 12 января 2018 1 751
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Бензин в Рязани продолжил дорожать в новом году

Бензин в Рязани продолжил дорожать в новом году

В новом году бензин подорожал на 19 копеек. Данные еженедельного мониторинга распространил Рязаньстат в понедельник, 9 декабря.

Средняя стоимость одного литра составила 38,74 рублей. Цена АИ-92 и АИ-95 за две недели поднялась до 37,49 и 40,27 рубля соответственно. Литр дизельного топлива подорожал на 15 копеек — до 39 рублей 25 копеек.

Регион опустился на 11 место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанский АИ-92 остался на 13-е, АИ-95 — на 12. По дороговизне дизтоплива область опустилась на 12 место.


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6 дней назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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