Бензин в Рязани продолжил дорожать в новом году

В новом году бензин подорожал на 19 копеек. Данные еженедельного мониторинга распространил Рязаньстат в понедельник, 9 декабря.
Средняя стоимость одного литра составила 38,74 рублей. Цена АИ-92 и АИ-95 за две недели поднялась до 37,49 и 40,27 рубля соответственно. Литр дизельного топлива подорожал на 15 копеек — до 39 рублей 25 копеек.
Регион опустился на 11 место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанский АИ-92 остался на 13-е, АИ-95 — на 12. По дороговизне дизтоплива область опустилась на 12 место.