Антиутопия Оруэлла возглавила десятку самых продаваемых книг 2017 года

В десятку самых продаваемых книг художественной литературы 2017 года вошли новинки и произведения прошлых лет. Соответствующий рейтинг опубликовал книжный портал
В тройку лидеров, по версии сайта, вошли антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», роман австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» и повесть Дины Рубиной «Бабий ветер».
Стоит отметить, что в минувшем году особый интерес у книжной аудитории вызвали антиутопии и серьезные романы. Топ-10 книг, которые читатели активно покупали в минувшем году, дополнили произведения: Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза», Борис Акунин «Седмица Трехглазого», Дмитрий Глуховский «Текст», Олдос Хаксли «О дивный новый мир», Ю Несбе «Жажда», Виктор Пелевин «iPhuck 10», Дэниел Киз «Цветы для Элджернона».