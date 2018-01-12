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14:04, 12 января 2018 1 756
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Афиша RZN.info рекомендует посетить концерт группы «Sолнечные дни» и выставку репродукций Ван Гога «Симфония цвета»

Афиша RZN.info рекомендует посетить концерт группы «Sолнечные дни» и выставку репродукций Ван Гога «Симфония цвета»

В нашем традиционном обзоре мы расскажем вам о том, куда можно сходить в ближайший уикэнд и с интересом провести выходные.

В ДК «Приокский» 13 января состоится выступление эстрадного оркестра City Band с праздничной программой «Старый новый год». В концертном зале Рязанской филармонии 13 января состоится концерт народного хора имени Евгения Попова с концертной программой «Коляды даръ», в которую войдут обрядовые песни рязанского края.

Клуб Svoboda посетит группа «Sолнечные дни», с каверами группы «Кино». Рязанский театр драмы завершит показ новогоднего спектакля для взрослых «Под предлогом Нового года». А в музее истории молодежного движения продолжает работу выставка репродукций картин Ван Гога «Симфония цвета».

Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.


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