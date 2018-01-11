Житель Скопинского района засудил автодилера. Об этом сообщил
Истец приобрел автомобиль, на котором вскоре обнаружились «недостатки лакокрасочного покрытия в виде коррозийных выступлений на деталях кузова». Он потребовал у продавшего машину салона исправить недостатки по гарантии, но фирма отказалась что-либо делать, а коррозия появилась на других деталях кузова.
Мужчина решил обратиться в суд. В иске он попросил расторгунть договор купли-продажи, вернуть уплаченные деньги, взыскать неустойку, убытки, моральный вред.
В итоге суд обязал ответчика отремонтировать автомобиль, взыскал компенсацию морального вреда, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, расходы по оплате юридических услуг, расходы по договору на автоэкспертные услуги, расходы на отправку телеграммы, расходы по составлению нотариальной доверенности.
Решение пока не вступило в законную силу, стороны могут оспорить его.