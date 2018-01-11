Задержанному в Ряжске наркодилеру грозит пожизненный срок. Об этом сообщила пресс-служба
На 22-летнего мужчину, который пытался организовать сеть распространения наркотиков при помощи «закладок», полицейские вышли в результате мониторинга в интернете.
Злоумышленника задержали сразу после того, как он сделал очередной тайник на улице райцентра. В «закладке» полицейские обнаружили контейнер с сильнодействующим синтетическим наркотиком.
Еще 40 граммов приготовленного для сбыта вещества, а также весы и контейнеры нашли в доме у подозреваемого. На еще одну крупную партию синтетики полицейские вышли, изучив переписку молодого человека. Ее сообщники наркодилера пытались передать ему через тайник в поле у деревни Войнюково.
«Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в нем содержалось более 248 граммов синтетического наркотического средства. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все звенья цепи незаконного распространения наркотиков», — говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, по которой ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.