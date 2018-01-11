Пока бесплатно. Новые парковки в центре Рязани заработают в тестовом режиме

Рязанцы смогут бесплатно пользоваться новыми стоянками в центре города, пока оператор будет настраивать системы и сервисы оплаты. Об этом сообщили на
О завершении тестового режима работы парковок водителям сообщат дополнительно.
Плата за стоянку автомобилей вводится на 11 участках дорог: улице Радищева, Свободы, Горького, Вокзальной, Чапаева, Яхонтова, Полевой, Пролетарской, Урицкого, Газетном и Бульварном переулке.
Консультации по вопросам работы платных стоянок рязанцы могут получить у оператора парковок на