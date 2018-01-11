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20:15, 11 января 2018 800
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Пока бесплатно. Новые парковки в центре Рязани заработают в тестовом режиме

Пока бесплатно. Новые парковки в центре Рязани заработают в тестовом режиме

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанцы смогут бесплатно пользоваться новыми стоянками в центре города, пока оператор будет настраивать системы и сервисы оплаты. Об этом сообщили на сайте мэрии.

О завершении тестового режима работы парковок водителям сообщат дополнительно.

Плата за стоянку автомобилей вводится на 11 участках дорог: улице Радищева, Свободы, Горького, Вокзальной, Чапаева, Яхонтова, Полевой, Пролетарской, Урицкого, Газетном и Бульварном переулке. Новые парковки предусматривают 900 машино-мест. Стоимость одного часа стоянки составит 20 рублей (первые 15 минут бесплатно), в выходные и праздничные дни, а также в будни с 18:00 до 8:00 там можно будет парковаться бесплатно.

Консультации по вопросам работы платных стоянок рязанцы могут получить у оператора парковок на веб-портале или по телефону (4912) 20-22-21 (ежедневно, круглосуточно), а также в управлении транспорта администрации города (улица Введенская 107, кабинет 209) или по телефонам (4912) 29-78-86, (4912) 29-78-23.


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