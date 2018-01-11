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16:40, 11 января 2018 2 104
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В Рязанской области временно разрешили отстреливать кабанов

В Рязанской области временно разрешили отстреливать кабанов

В Рязанской области разрешили отстреливать кабанов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального минприроды в четверг, 11 января.

Отстрел разрешили в связи с риском распространения африканской чумы свиней (АЧС) и регулированием численности животных. Решение будет действовать до 28 февраля 2018 года, оно распространяется на все виды

Согласно данным Россельхознадзора основными разносчиками вируса являются дикие кабаны. Вакцин против него нет и остановить распространение вируса можно лишь введением карантина и уничтожением всех зараженных животных. Для человека это заболевание не опасно.


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