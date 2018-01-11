В четверг, 11 января, в Рязанской области отменили режим повышенной готовности. Об этом сообщил
Напомним, режим
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
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