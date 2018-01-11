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12:41, 11 января 2018 2 052
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В пятницу на рязанской улице отключат свет из-за опиловки деревьев

В пятницу на рязанской улице отключат свет из-за опиловки деревьев

В пятницу, 12 января, на улице Хрюкина отключат электричество. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В этом районе планируются работы по опиловке аварийных деревьев. Света в домах с №10 по №40-а не будет с 8:30 до 12:30.


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Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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