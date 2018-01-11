В пятницу на рязанской улице отключат свет из-за опиловки деревьев

В пятницу, 12 января, на улице Хрюкина отключат электричество. Об этом сообщили на
В этом районе планируются работы по опиловке аварийных деревьев. Света в домах с №10 по №40-а не будет с 8:30 до 12:30.
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В пятницу, 12 января, на улице Хрюкина отключат электричество. Об этом сообщили на
В этом районе планируются работы по опиловке аварийных деревьев. Света в домах с №10 по №40-а не будет с 8:30 до 12:30.
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