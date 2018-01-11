В новогодние праздники Рязанскую область посетили почти 100 тысяч человек

В новогодние праздники Рязанскую область посетили 95 тысяч человек. Об этом сообщил
Такое количество туристов зафиксировали с 30 декабря по 8 января. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 9,8%. Отмечается, что сохранилась тенденцию к увеличению числа индивидуальных туристов.
В новогодние праздники для гостей и жителей региона организовали разнообразные программы с посещением исторических и культурных достопримечательностей, музеев, ремесленных центров, развлекательных и рекреационных комплексов. Популярными оказались предложения в сегменте культурно-познавательного, рекреационного, санаторно-оздоровительного и религиозного туризма.
Высокая посещаемость отметили в туристско-развлекательных комплексах «Окская жемчужина» и «В некотором царстве» (28 тысяч человек), государственном музее-заповеднике Сергея Есенина (более 13 тысяч экскурсантов), Рязанском кремле (более 10 тысяч человек), мемориальном музее-усадьбе академика Павлова (около 2 тысяч посетителей), частных музеях Рязани и Касимова: музей рязанского леденца, музей «Русский самовар», музей колоколов, музей бабочек и стрекоз (около 3 тысяч человек).
Наибольшим спросом у туристов пользовались туристические маршруты Рязань-Константиново-Пощупово и Рязань-Касимов.