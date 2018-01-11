В Москве создадут систему прогноза опасных метеоявлений

В Москве планируют создать систему прогноза опасных погодных явлений. Соответствующее соглашение Росгидромет готовит в адрес мэрии столицы и МЧС, рассказал «
Речь идет о предсказании краткосрочных быстроразвивающихся опасных метеоявлениях. «Программа сформирована, деньги в бюджет правительства Москвы заложены, и с 2018 года начинаем ее реализовывать», — сказал Яковенко.
В Москве введут новые метеорологические станции, установят дополнительные локаторы, а также разработают новое программное обеспечение и систему оповещения. Позже такую систему введут и в других крупных городах России.
Решение создать новую систему прогнозов приняли после урагана, обрушившегося на Москву в мае 2017 года, из-за которого