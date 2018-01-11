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13:00, 11 января 2018 4 657
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В Москве создадут систему прогноза опасных метеоявлений 3

В Москве создадут систему прогноза опасных метеоявлений

В Москве планируют создать систему прогноза опасных погодных явлений. Соответствующее соглашение Росгидромет готовит в адрес мэрии столицы и МЧС, рассказал «Коммерсанту» глава ведомства Максим Яковенко.

Речь идет о предсказании краткосрочных быстроразвивающихся опасных метеоявлениях. «Программа сформирована, деньги в бюджет правительства Москвы заложены, и с 2018 года начинаем ее реализовывать», — сказал Яковенко.

В Москве введут новые метеорологические станции, установят дополнительные локаторы, а также разработают новое программное обеспечение и систему оповещения. Позже такую систему введут и в других крупных городах России.

Решение создать новую систему прогнозов приняли после урагана, обрушившегося на Москву в мае 2017 года, из-за которого погибли люди.


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