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9:04, 11 января 2018 1 518
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В Госдуме предложили разрешить родным посещать больного в реанимации

В Госдуме предложили разрешить родным посещать больного в реанимации

Депутат «Единой России» Николай Герасименко внес на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому медорганизация обязана обеспечить членам семьи возможность посещения пациента в реанимации. Об этом передает «РИА Новости».

По словам автора, действующее законодательство не обеспечивает такой возможности и доступ к пациентам в больщинстве случав является «жестом доброй воли главного врача», что вызывает негативную реакцию в обществе и снижает эффективность лечения пациентов.

«Проект федерального закона… предлагает обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии», — говорится в пояснительной записке к документу.

В сопроводительных документах уточняется, что порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.


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