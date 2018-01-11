В Госдуме предложили разрешить родным посещать больного в реанимации

Депутат «Единой России» Николай Герасименко внес на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому медорганизация обязана обеспечить членам семьи возможность посещения пациента в реанимации. Об этом передает «
По словам автора, действующее законодательство не обеспечивает такой возможности и доступ к пациентам в больщинстве случав является «жестом доброй воли главного врача», что вызывает негативную реакцию в обществе и снижает эффективность лечения пациентов.
«Проект федерального закона… предлагает обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии», — говорится в пояснительной записке к документу.
В сопроводительных документах уточняется, что порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.