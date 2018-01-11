Тарифы на коммунальные услуги для муниципальных квартир Рязани в 2018 году не изменятся

Тарифы на услуги ЖКХ для граждан и юрлиц — нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилфонда на территории Рязани, в 2018 году останутся без изменений. Об этом сообщила
Отмечается, что на уровне предыдущих лет останутся размер платы за содержание и ремонт, пользование жилым помещением, а также тарифы на услуги муниципальных предприятий — «РМПТС», «Водоканал города Рязани», «Комплекс», «РГРЭС», «ЖКУ №22», «АРС».
Управляющим организациям Рязани рекомендовали выполнить перерасчет тарифа на коммунальные услуги и утвердить его в установленном законодательством порядке.