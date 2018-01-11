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10:56, 11 января 2018 1 323
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Тарифы на коммунальные услуги для муниципальных квартир Рязани в 2018 году не изменятся

Тарифы на коммунальные услуги для муниципальных квартир Рязани в 2018 году не изменятся

Тарифы на услуги ЖКХ для граждан и юрлиц — нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилфонда на территории Рязани, в 2018 году останутся без изменений. Об этом сообщила сайт горадминистрации.

Отмечается, что на уровне предыдущих лет останутся размер платы за содержание и ремонт, пользование жилым помещением, а также тарифы на услуги муниципальных предприятий — «РМПТС», «Водоканал города Рязани», «Комплекс», «РГРЭС», «ЖКУ №22», «АРС».

Управляющим организациям Рязани рекомендовали выполнить перерасчет тарифа на коммунальные услуги и утвердить его в установленном законодательством порядке.


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