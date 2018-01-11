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17:41, 11 января 2018 4 063
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Спасателям пришлось отпилить крышу, чтобы достать из машины пострадавшую в ДТП на Северной окружной. Фото

Спасателям пришлось отпилить крышу, чтобы достать из машины пострадавшую в ДТП на Северной окружной. Фото

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Спасателям пришлось отпилить крышу автомобиля, чтобы достать из машины пострадавшую в ДТП на Северной окружной. Фото с места ДТП опубликовано на сайте ГУ МЧС по Рязанской области.

Напомним, авария произошла в четверг, 11 января, около 15:50. По предварительной информации, рязанка за рулем Chevrolete Aveo не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в столб.

Пострадавшую госпитализировали.


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