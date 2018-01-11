Спасателям пришлось отпилить крышу, чтобы достать из машины пострадавшую в ДТП на Северной окружной. Фото

Спасателям пришлось отпилить крышу автомобиля, чтобы достать из машины пострадавшую в ДТП на Северной окружной. Фото с места ДТП опубликовано на
Напомним, авария
Пострадавшую госпитализировали.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Спасателям пришлось отпилить крышу автомобиля, чтобы достать из машины пострадавшую в ДТП на Северной окружной. Фото с места ДТП опубликовано на
Напомним, авария
Пострадавшую госпитализировали.
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