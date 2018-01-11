Исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Карабасов отметил эффективную работу диспетчерских и коммунальных служб в период проведения новогодних праздников. Об этом он заявил в ходе планового совещания в четверг, 11 января.
«Системы жизнеобеспечения города в праздничные дни работали в штатном режиме. Подведомственные учреждения и структурные подразделения администрации обеспечили бесперебойную работу городской инфраструктуры и своевременную уборку городских территорий», — отметил он.
Отдельно Карабасов поблагодарил сотрудников, работавших в праздничные дни, в том числе городского управления ГОЧС, управления и дирекции благоустройства, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
В пресс-службе горадминистрации отметили, что ежедневно с 30 декабря по 9 января круглосуточно дежурили более 80 представителей администрации Рязани, подведомственных учреждений и муниципальных предприятий, а также не менее 250 работников Водоканала, РМПТС и РГРЭС в составе аварийно-диспетчерских бригад и бригад дирекции благоустройства города.