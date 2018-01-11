Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает сотрудничество с Россией. Убежденность в этом американский лидер выразил в среду, 10 января, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии в Белом доме, передает
«Думаю, что лучше сотрудничать с Россией», — сказал Трамп, отметив при этом, что российскому руководству вряд ли нравится его политика.
«Могу отметить, что я выступаю за большие объемы нефти, газа, многого другого и за большое количество энергии. Путину такое нравиться не может. Я выступаю за самые мощные вооруженные силы, которые когда-либо были у США. И это Путину не может понравиться», — пояснил президент США.
В заключении он подчеркнул, что «работать с другими странами, будь это Россия, Индия или другие страны по всему миру — это хорошо, а не плохо».
Фото с сайта donaldjtrump.com